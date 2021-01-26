На строительном объекте в Финляндии произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших есть и эстонцы

Генеральный подрядчик объекта Skanska принял решение о закрытии, чтобы изучить ситуацию и предотвратить дальнейшее заражение, пишет Helsingin Sanomat.

По сообщению регионального руководителя Skanska Infra Oy Пекки Рясянена, к сегодняшнему утру инфекция была обнаружена примерно у 20 человек, еще около 20 работников должны отправиться на карантин.

Все работники, которые находились на объекте, были направлены на тестирование. Возобновить строительство планируется завтра. Приступить к работе можно будет только в случае отрицательного результата анализа.

На объекте в Кивенлахти в зависимости от конкретного дня работает около 130-150 человек и несколько десятков субподрядчиков.

По словам Рясянена, среди заболевших есть и финны, и иностранцы.

”Точно по национальностям я сгруппировать не могу, но эстонцы там были”, — сказал Рясянен.

Источник заражения пока неясен. Также неизвестно, идет ли речь о новой мутации коронавируса.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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