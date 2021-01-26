26.01.2021, 13:46

На строительном объекте в Финляндии произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших есть и эстонцы

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На строительном объекте в Финляндии произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших есть и эстонцы
Foto on illlustreerivFoto: Rauno Volmar

Вчера на два дня была приостановлена работа на строительном объекте в Кивенлахти в финском Эспоо в связи с тем, что у части рабочих был выявлен коронавирус. Речь идет о втором этапе строительства Западного метро в Хельсинки. Отмечается, что среди заболевших есть и эстонцы.

Генеральный подрядчик объекта Skanska принял решение о закрытии, чтобы изучить ситуацию и предотвратить дальнейшее заражение, пишет Helsingin Sanomat.

По сообщению регионального руководителя Skanska Infra Oy Пекки Рясянена, к сегодняшнему утру инфекция была обнаружена примерно у 20 человек, еще около 20 работников должны отправиться на карантин.

Все работники, которые находились на объекте, были направлены на тестирование. Возобновить строительство планируется завтра. Приступить к работе можно будет только в случае отрицательного результата анализа.

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На объекте в Кивенлахти в зависимости от конкретного дня работает около 130-150 человек и несколько десятков субподрядчиков.

По словам Рясянена, среди заболевших есть и финны, и иностранцы.

”Точно по национальностям я сгруппировать не могу, но эстонцы там были”, — сказал Рясянен.

Источник заражения пока неясен. Также неизвестно, идет ли речь о новой мутации коронавируса.

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