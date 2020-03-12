На странице Таллинна появился раздел о борьбе с коронавирусом

Город Таллинн оперативно реагирует на сложившуюся ситуацию. Для того, чтобы обеспечить своим жителям, а также гостям столицы круглосуточный доступ к необходимой информации, связанной со вспышкой коронавирусной инфекции, городские власти подготовили спецраздел на домашней странице Таллинна, в том числе и на русском языке.
Вся информация доступна на трех языках: эстонском, русском и английском. Здесь будут публиковаться все меры, принимаемые городом, официальные данные, а также необходимые контакты и руководство на случай, если вдруг человек заподозрил у себя наличие инфекции.
На данный момент, официальное число заболевших коронавирусом в Эстонии составляет 17 человек. Большая часть пациентов является жителями Таллинна.
По состоянию на 11 марта, было сделано 45 анализов на выявление коронавируса. Начиная с 31 января в лаборатории Департамента здоровья было проведено 464 теста на коронавирус COVID-19.
Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо по телефону проконсультироваться со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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