На столичном пляже Пикакари поднимут Голубой флаг

Международный знак высокого качества воды, который присуждает организация ”Международный фонд экологического образования (FEE)”, будет поднят на Пикакари уже седьмой год подряд.

”Пляж Пикакари — это настоящая жемчужина Пыхья-Таллинна. Пляж находится рядом с природоохранной зоной Пальяссааре, и поэтому нуждается в особом уходе, главное в котором — минимальное вмешательство человека. Сейчас на пляже Пикакари можно насладиться чистой природой, сохранение которой зависит от каждого из нас”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Голубой флаг — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные.

Пляж должен отвечать 32 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.