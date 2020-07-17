На столичном пляже Пикакари поднимут Голубой флаг

Сегодня, 17 июля, в 12 часов на пляже Пикакари будет поднят Голубой флаг — знак чистоты и экологичности пляжа.
Международный знак высокого качества воды, который присуждает организация ”Международный фонд экологического образования (FEE)”, будет поднят на Пикакари уже седьмой год подряд.
”Пляж Пикакари — это настоящая жемчужина Пыхья-Таллинна. Пляж находится рядом с природоохранной зоной Пальяссааре, и поэтому нуждается в особом уходе, главное в котором — минимальное вмешательство человека. Сейчас на пляже Пикакари можно насладиться чистой природой, сохранение которой зависит от каждого из нас”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Голубой флаг — это всемирно известный экологический знак, который показывает, что пляж обустроен без вреда для природы, а его окрестности чистые и безопасные.
Пляж должен отвечать 32 критериям, чтобы получить знак качества. Уход за пляжем Пикакари координируют Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и управа Пыхья-Таллинна.
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