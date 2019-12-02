02.12.2019, 11:55

На станцию очистки сточных вод каждый месяц поступают тонны мусора


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feb-56Foto: Andres Putting

В нынешнем году из сточных вод, поступающих на станцию очистки сточных вод Пальясааре, было удалено почти 600 тонн мусора. Сбрасывание отходов в унитазы может иметь серьезные последствия, приводя к засору или в худшем случае к загрязнению окружающей среды.

Только в сентябре из сточных вод было удалено 70 тонн мусора, большая часть которого представляет собой различные пищевые отходы и гигиенические принадлежности. Мусор часто попадает в унитаз вследствие неведения, а также неправильного поведения. На станцию очистки сточных вод ежегодно попадает приблизительно 700 тонн отходов, которые в процессе очистки должны быть удалены из воды.

Пищевые отходы в трубопроводах создают неприятности прежде всего в домах потребителей, выделяя жир, который накапливается на стенках трубопровода. К жиру на стенках трубопровода прилипает и другой мусор, сбрасываемый в канализацию. Не следует бросать в унитаз какие-либо гигиенические принадлежности, ватные подушечки, ватные палочки, а также бумажные полотенца. Игнорирование последнего требования может привести к серьезному затору, который можно было бы легко предотвратить.

”Изменяя свои привычки, мы можем заботиться о том, чтобы не возникало заторов и в окружающую среду попадало как можно меньше вредных веществ”, — говорит Тийна Кярнер, руководитель станции очистки сточных вод Tallinna Vesi, добавляя, что в унитаз нельзя бросать ничего, кроме туалетной бумаги. ”Если постоянно выливать в унитаз жирные пищевые отходы и выбрасывать в него гигиенические прокладки или бумажные полотенца, то возникновение затора — это только вопрос времени”, — утверждает Кярнер.

Часто в унитаз попадают также старые лекарства, но растворенные лекарства уже невозможно удалить из воды во время очистки. Попадание остатков лекарственных средств в окружающую среду можно предотвратить, возвращая просроченные лекарства в аптеку или отвозя их на станцию по приему отходов.

На станции очистки сточных вод Пальяссааре осуществляется очистка сточных и ливневых вод из Таллинна и окрестных волостей. Обработка длится примерно сутки, или 24 часа, — с момента поступления загрязненной воды на станцию и до тех пор, пока чистая вода не сбрасывается в море. Этот процесс вносит значительный вклад в создание более чистой окружающей среды Балтийского моря. Станция очистки сточных вод Пальяссааре очищает в среднем 120 000 м3 сточных вод в сутки.

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