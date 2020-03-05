На стадионе Хярма пройдут соревнования по бегу на коньках. Приглашаются все желающие!
В субботу, 7 марта, в 11:00 на стадионе Хярма (Коорти, 25) состоятся XXI соревнования по бегу на коньках Kuldne 1500.
В субботу, 7 марта, в 11:00 на стадионе Хярма (Коорти, 25) состоятся XXI соревнования по бегу на коньках Kuldne 1500.
Цель проведения соревнований — отметить 56-ю годовщину победы на Олимпийских играх эстонского спортсмена Антса Антсона, популяризовать бег на коньках, предоставить спортсменам возможность посоревноваться и выявить лучших. В программе две дистанции — 500 метров и 1500 метров. Оценивание будет проводиться в разных возрастных категориях, от молодежи до ветеранов.
Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил важность того, что эти соревнования пройдут в Таллинне. ”Большая честь принимать эти соревнования на только что открытом, единственном в Эстонии полноразмерном стадионе для бега на коньках с искусственным покрытием. Уверен, что это поможет продолжить традиции бега на коньках и поспособствует развитию вида спорта”, — сказал Белобровцев.
Главный организатор соревнований Вяйно Трейман рассказал, что Kuldne 1500 — традиционное соревнование в беге на коньках, которое обычно проходило в Адавере. ”Для придания большей торжественности соревнованиям, в этом году они проводятся в Таллинне, на новом полноразмерном стадионе для бега на коньках. Кроме того, в этом году теплые погодные условия не позволяют соревноваться на натуральном льду. Приглашаю всех заинтересованных принять участие в забегах или прийти поболеть за участников — на старт выйдут в том числе лучшие спортсмены Эстонии”, — рассказал Трейман.
Программа:
10.00 — 10.30 регистрация на дистанцию 500 м
10.00 — 11.15 регистрация на детские соревнования
10.00 — 11.30 регистрация на дистанцию Kuldne 1500
10:45 — 10:55 открытие
11.00 — 11:30 забег на 500 м (мужчины, женщины и ветераны 40-49, 50-59, 60 и старше)
11.30 — 12:30 детские забеги на 500 м (категории до 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15)
12.30 — 13:30 Kuldne 1500 (мужчины, женщины, ветераны 40-49, 50-59, 60-69)
К участию приглашаются все желающие. Предварительная регистрация заканчивается 6 марта в 16 часов: anar.treiman@mail.ee.
Стоимость для детей (до 15 лет) 5 евро, 16 лет и старше — 10 евро. Оплата на месте.
Соревнования организуют Вяйно Трейман и Пыльтсамааский волостной спортивный клуб ”Тервис” при сотрудничестве с Таллинном и Таллиннским клубом бега на коньках.
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