На стадионе Хярма пройдут соревнования по бегу на коньках. Приглашаются все желающие!

Главный организатор соревнований Вяйно Трейман рассказал, что Kuldne 1500 — традиционное соревнование в беге на коньках, которое обычно проходило в Адавере. ”Для придания большей торжественности соревнованиям, в этом году они проводятся в Таллинне, на новом полноразмерном стадионе для бега на коньках. Кроме того, в этом году теплые погодные условия не позволяют соревноваться на натуральном льду. Приглашаю всех заинтересованных принять участие в забегах или прийти поболеть за участников — на старт выйдут в том числе лучшие спортсмены Эстонии”, — рассказал Трейман.

Программа:

10.00 — 10.30 регистрация на дистанцию 500 м

10.00 — 11.15 регистрация на детские соревнования

10.00 — 11.30 регистрация на дистанцию Kuldne 1500

10:45 — 10:55 открытие

11.00 — 11:30 забег на 500 м (мужчины, женщины и ветераны 40-49, 50-59, 60 и старше)

11.30 — 12:30 детские забеги на 500 м (категории до 6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-15)

12.30 — 13:30 Kuldne 1500 (мужчины, женщины, ветераны 40-49, 50-59, 60-69)

К участию приглашаются все желающие. Предварительная регистрация заканчивается 6 марта в 16 часов: anar.treiman@mail.ee.

Стоимость для детей (до 15 лет) 5 евро, 16 лет и старше — 10 евро. Оплата на месте.

Соревнования организуют Вяйно Трейман и Пыльтсамааский волостной спортивный клуб ”Тервис” при сотрудничестве с Таллинном и Таллиннским клубом бега на коньках.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.