На стадион "Калев" к Празднику танца будет вести новая дорога: работы начнутся в среду

”Цель работ заключается в создании дороги, которая будет вести к национальному стадиону Калев, а также в реконструкции проезжей части существующей дороги. В итоге пешеходам будет обеспечена возможность для безопасного передвижения, а также будут созданы условия для парковки легковых автомобилей и автобусов, и зеленая зона”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

В ходе ремонтных работ на отрезке от улицы Фильтри до улицы Выйстлузе будет создана двухсторонняя проезжая часть шириной 6,5 метров. Около дома по адресу Фильтри, 8 будут созданы 12 парковочных карманов, а на другой стороне место для остановки рейсовых автобусов. Рядом с домом по адресу Выйстлузе, 6 будет создана дорога с проезжей частью шириной 5,5 метров. Для подъезда к кладбищу Сиселинна будет создана дорога с проезжей частью шириной 5 метров.

По обе стороны улицы Тоонела будут созданы пешеходные дорожки шириной 2,5-3 метра. В зоне остановки автобусов ее ширина составит четыре метра. Также трехметровая пешеходная дорожка будет построена на улице Фильтри на отрезке от улицы Тоонела до улицы Выйстлузе. На пешеходных переходах будет создано дополнительное освещение, а также будут установлены специальные камни для слабовидящих. Уличное освещение будет основываться на LED-технологиях.