На соревнованиях в Вирумаа выберут лучших помощников полицейских

Сегодня, 3 мая, в Ляэне-Вирумаа пройдут VIII республиканские соревнования помощников полицейских, где примут участие 12 команд со всей Эстонии. В каждой команде два участника.
Соревнования начнутся в Раквере в 9.45 на территории Музея полиции. В течение дня команды должны будут пройти 10 пунктов, среди которых будут, например, такие как тактика, стрельба и тест по теории. Пункты соревнований находятся в разных местах Ляэне-Вирумаа.
Префект Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что пункты соревнований организованы таким образом, чтобы их суть максимально отражала реальную жизнь. ”Каждый пункт соревнования означает для команды вызов на место происшествия. Как и в жизни, полицейский патруль никогда не знает, надо ли будет на следующем вызове разрешить ситуацию семейного насилия, отправиться в лес на поиски или, используя служебное оружие, предотвратить опасное нападение,” прокомментировал префект.
Цель данных соревнований — это выяснить лучших помощников полицейских. В ходе соревнований у помощников полицейских будет хорошая возможность показать свои знания и навыки, а также их отшлифовать.
Всего в соревнованиях примет участие 12 команд, в каждой из которых два участника. Самый молодой участник — 18-летний помощник полицейского, самый старший — 47-летний. Они оба из Ляэнеской префектуры.
Соревнования откроет префект Идаской префектуры Тарво Крууп. Главный судья соревнований — руководитель бюро информации Идаской префектуры Агур Техвер.
”Буквально две недели назад мы поздравляли помощников полицейских с 25-ой годовщиной. Помощники полицейских — это неотъемлемая и незаменимая часть обеспечения безопасности. Они вкладывают свои силы, потому что они этого хотят,” сказал префект Тарво Крууп. ”Я верю, что день соревнований будет для них интересным и увлекательным. Желаю всем удачи,” сказал префект.
В прошлом году соревнования состоялись в Пярнумаа, где победителем стала команда Пыхьяской префектуры.
Всего в Эстонии 1038 помощников полицейских. В прошлом году каждый из них был задействован, в среднем, 92 часа.