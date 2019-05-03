На соревнованиях в Вирумаа выберут лучших помощников полицейских

Соревнования начнутся в Раквере в 9.45 на территории Музея полиции. В течение дня команды должны будут пройти 10 пунктов, среди которых будут, например, такие как тактика, стрельба и тест по теории. Пункты соревнований находятся в разных местах Ляэне-Вирумаа.

Префект Идаской префектуры Тарво Крууп сказал, что пункты соревнований организованы таким образом, чтобы их суть максимально отражала реальную жизнь. ”Каждый пункт соревнования означает для команды вызов на место происшествия. Как и в жизни, полицейский патруль никогда не знает, надо ли будет на следующем вызове разрешить ситуацию семейного насилия, отправиться в лес на поиски или, используя служебное оружие, предотвратить опасное нападение,” прокомментировал префект.

Цель данных соревнований — это выяснить лучших помощников полицейских. В ходе соревнований у помощников полицейских будет хорошая возможность показать свои знания и навыки, а также их отшлифовать.

Всего в соревнованиях примет участие 12 команд, в каждой из которых два участника. Самый молодой участник — 18-летний помощник полицейского, самый старший — 47-летний. Они оба из Ляэнеской префектуры.

Соревнования откроет префект Идаской префектуры Тарво Крууп. Главный судья соревнований — руководитель бюро информации Идаской префектуры Агур Техвер.