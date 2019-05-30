На соревнования по знанию природы зарегистрировалось рекордное число команд

Такие соревнования Таллинский клуб любителей птиц проводит уже 35 лет. Помимо птиц, проводимые на учебной тропе музея соревнования включают темы, связанные с морем и охраной природы.

На этот раз зарегистрировалось для участия рекордное число команд - 24. Обычно их было 12-15.