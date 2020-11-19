На служебные автомобили министра Майлис Репс в этом году ушло более 20 000 евро

Налог на специальную льготу платится с обоих автомобилей, находящихся в распоряжении министра Майлис Репс (легковой автомобиль и микроавтобус)?

Да.

Кто платит налог на спецльготу за эти два автомобиля, находящихся в распоряжении министра? Министерство или сама министр, то есть, к примеру, удерживается ли эта сумма с ее зарплаты?

Это всегда делает работодатель, то есть и в Министерство образования и науки это оплачивает работодатель.

Что может делать с машиной министр, если за нее оплачен налог на специальную льготу?

Он может пользоваться автомобилем и в нерабочее время.

Если за автомобиль уплачен налог на спецльготу, означает ли это, что министр может поехать на этом автомобиле, например, отдыхать с семьей в Хорватию?

Да. Согласно порядку пользования служебными автомобилями Министерства образования, по договоренности с административным руководителям на автомобиле можно поехать и за границу.

Когда министр ездил с семьей в Хорватию, кто оплачивал бензин?

Министр.

Брала ли министр в поездку в Хорватию водителя?

Нет.

Располагает ли Министерство образования данными относительно поездок на служебных автомобилях? Существует ли обязательство по ведению дневника поездок?

Обязательства по ведению дневника поездок нет. Тем не менее, административное бюро имеет общий обзор об использования автомобилей.

Была ли зарегистрирована поездка в Хорватию?

Отдельно поездка в министерстве не зарегистрирована, но с административным руководителем имелась договоренность о зарубежной поездке.

Кто платит за бензин служебной машины: министр или государство?

Заправкой служебного автомобиля министра занимается водитель. Для исполнения служебных обязанностей расходы на бензин оплачиваются за счет государства. Но, например, в той же поездке в Хорватию, за бензин платила сама министр.

Сколько в этом году ушло средств на содержание двух служебных автомобилей министра (налог на специальную льготу + топливо (если его оплачивает министерство, а не министр) + зарплата водителя)?

Расходы на Mercedes в этом году составили в общей сложности 8158,11 € (топливо 2003,8, налог на спецльготу 1817,9).