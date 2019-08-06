На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв

Создаваемый резерв будет призван обеспечить усиление защиты границы, а также внутреннюю безопасность и защиту различных объектов на случай массовых беспорядков.

При проведении анализа необходимости создания резерва учитывался недавний опыт Украины и Грузии.

В ближайшие недели МВД Эстонии более подробно ознакомит общественность со своими планами по созданию резерва по обеспечению внутренней безопасности.