06.08.2019, 07:40
На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв
Для эффективного выполнения задач по защите государства в кризисных ситуациях Министерство внутренних дел Эстонии планирует создать соответствующее резервное подразделение.
Создаваемый резерв будет призван обеспечить усиление защиты границы, а также внутреннюю безопасность и защиту различных объектов на случай массовых беспорядков.
При проведении анализа необходимости создания резерва учитывался недавний опыт Украины и Грузии.
В ближайшие недели МВД Эстонии более подробно ознакомит общественность со своими планами по созданию резерва по обеспечению внутренней безопасности.
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