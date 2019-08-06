06.08.2019, 07:40

На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв

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rus.delfi.ee
EST
На случай внутреннего кризиса: МВД планирует создать дополнительный резерв
Marko Mumm

Для эффективного выполнения задач по защите государства в кризисных ситуациях Министерство внутренних дел Эстонии планирует создать соответствующее резервное подразделение.

Создаваемый резерв будет призван обеспечить усиление защиты границы, а также внутреннюю безопасность и защиту различных объектов на случай массовых беспорядков.

При проведении анализа необходимости создания резерва учитывался недавний опыт Украины и Грузии.

В ближайшие недели МВД Эстонии более подробно ознакомит общественность со своими планами по созданию резерва по обеспечению внутренней безопасности.

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