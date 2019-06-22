22.06.2019, 10:34

На случай худшего: где получить медицинскую помощь в праздники?

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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustusFoto: Ilmar Saabas

В выходные дни стоматологическая поликлиника будет оказывать первую помощь, дежурные аптеки будут доступны и ночью, а отделения экстренной медицины работать, как обычно — круглосуточно, передает Раэпресс.

В Таллиннской стоматологической поликлинике (Тоомпуйестеэ, 4) в субботу прием по оказания первой помощи с 9 до 15, в воскресенье, 23 июня, и понедельник, 24 июня, — с 9 до 14 часов. Первую помощь оказывают дежурный врач и хирург-стоматолог, работает рентгеновский кабинет.

Дежурные аптеки — на ул. Тынисмяги, 5 и ул. Викерлазе, 19.

Консультацию семейного врача можно получить по телефону 1220 или +372 6346630 круглосуточно, платный телефон педиатра 1599 к услугам пациентов во все дни с 8 до 22 часов. В случае отравлений можно в любое время звонить по телефону 16 662.

Специалисты, однако, подчеркивают, что главный страж здоровья во время праздников — разум, умение обуздывать свои желания, не пускать нетрезвого друга ни в воду, ни за руль. И не стоит прыгать через костер без предварительной тренировки — может кончиться печально!

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