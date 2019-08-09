На следующей неделе в Таллинне закроют для движения две улицы

Протяженность реконструируемого участка — 870 метров. Реконструироваться будет одновременно и участок улицы Ыйе между улицами Валдеку и Раудтеэ длиной 120 метров.

Между бульваром Вабадузе и участком по улице Валдеку, 62 будет создана позволяющая двухстороннее движение проезжая часть 6,5- метровой ширины с карманами для стоянки семи автомобилей. На участке от указанного дома до Пярнуского шоссе улица будет с односторонним движением и шириной проезжей части 3-3,5 метра. Примерно такой же будет проезжая часть улицы Ыйе.

На всем реконструируемом участке появится велодорожка шириной 2,5-3 метра, на проезжей части будут созданы "лежачие полицейские" и выпуклые перекрестки, появятся современное уличное освещение и ливневая канализация. "Таллинна вези" (Tallinna Vesi) финансирует в размере 260 тысяч евро реконструкцию водопровода и канализации.

Стоимость работ — 1,8 миллиона евро. Срок завершения — май 2020 года.