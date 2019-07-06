На следующей неделе в Кронштадте стартует эстонская антарктическая экспедиция

Событие приурочено к 200-летию открытия Антарктики уроженцeм эстонского острова Сааремаа Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллингсгаузеном. Следующие остановки корабль сделает в Финляндии, Эстонии, Литве, российском Калининграде, Польше и Германии.

«Торжественные проводы 11 июля начнутся с посещения Русского географического общества в Петербурге. Вечером пройдет концерт-богослужение в церкви Святого Апостола Иоанна, - рассказал руководитель экспедиции Тийт Пруули (MTÜ Thetis Ekspeditsioonid). - Мы хотим отметить начало исторической экспедиции адмирала Беллинсгаузена вместе c эстонским и русским сообществами».

Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/2134011816897268/

Научно-популярная экспедиция продлится свыше 6 месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего.

«Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света», - поделился планами соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея».

«Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех сочуствующих экспедиции на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии», - подытожил Дрезен.

Команда планирует достичь Антарктики в день 200-летия открытия ледового материка, 28 января 2020. Экспедицию запечатлят в телесериале.

Следить за экспедицией можно здесь:

https://www.facebook.com/Antarktika200/ (на эстонском языке)

https://www.facebook.com/antarctica200 (на английском языке)