На следующей неделе в Кронштадте стартует эстонская антарктическая экспедиция
11 июля 2019 года из Кронштадта в сторону Антарктики отправляется эстонский парусник «Admiral Bellingshausen».
11 июля 2019 года из Кронштадта в сторону Антарктики отправляется эстонский парусник «Admiral Bellingshausen».
Событие приурочено к 200-летию открытия Антарктики уроженцeм эстонского острова Сааремаа Фабианом Готтлибом Таддеусом фон Беллингсгаузеном. Следующие остановки корабль сделает в Финляндии, Эстонии, Литве, российском Калининграде, Польше и Германии.
«Торжественные проводы 11 июля начнутся с посещения Русского географического общества в Петербурге. Вечером пройдет концерт-богослужение в церкви Святого Апостола Иоанна, - рассказал руководитель экспедиции Тийт Пруули (MTÜ Thetis Ekspeditsioonid). - Мы хотим отметить начало исторической экспедиции адмирала Беллинсгаузена вместе c эстонским и русским сообществами».
Страница мероприятия: https://www.facebook.com/events/2134011816897268/
Научно-популярная экспедиция продлится свыше 6 месяцев при участии научных сотрудников. Путешествие свяжет важнейшие события географических открытий прошлого с актуальными вопросами климатических изменений настоящего.
«Эти задачи мы сможем выполнить с нашими хорошими партнерами с разных частей света», - поделился планами соучредитель памятного рейса Урмас Дрезен от Эстонского морского музея».
«Впереди нас ждет много увлекательных и содержательных встреч. Надеюсь, что это вдохновит всех сочуствующих экспедиции на великие дела и решения, заставит задуматься о нашем наследии», - подытожил Дрезен.
Команда планирует достичь Антарктики в день 200-летия открытия ледового материка, 28 января 2020. Экспедицию запечатлят в телесериале.
Следить за экспедицией можно здесь:
https://www.facebook.com/Antarktika200/ (на эстонском языке)
https://www.facebook.com/antarctica200 (на английском языке)
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
ЦБ назвал самое наглое и опасное мошенничество с картами
Лещенко прокомментировал инцидент с Пугачёвой на вокзале
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
На чем «прокололся» подозреваемый в убийстве матери сын Соколова