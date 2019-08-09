На следующей неделе строительство Рейди теэ привнесет изменения в организацию движения

В направлении от центра города две полосы движения соединятся в одну полосу перед магазином, находящимся в здании ”Черный лебедь” на пересечении Нарвского шоссе и улицы Поска (Нарвское шоссе, 90). Полоса вновь разделится на две после здания по адресу Нарвское шоссе, 100. В направлении центра города полосы будут объединены и разделены в тех же местах, но в противоположном направлении.

”Поскольку из-за светофоров некоторые участки дороги становятся пунктом торможения и остановки, они требуют более прочного покрытия, что влечет за собой обширные строительные работы по укреплению дорожного покрытия. Одним из таких является дорожный отрезок от магазина, находящегося в здании ”Черный лебедь”, до бывшего здания Китайского посольства (Нарвское шоссе, 100). Изменение организации дорожного движения, которое начнется в 5 утра в понедельник, как раз коснется именно этого отрезка дороги. Просим всех участников дорожного движения следить за временными дорожными знаками и, по возможности, использовать параллельные улицы Лаагна теэ и Гонсиори”, — посоветовал старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Строительные работы на данном отрезке дороги будут завершены 17 августа к вечеру. Затем схема движения 2+2 ряда движения будет восстановлена.