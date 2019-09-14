На следующей неделе стартует фестиваль "Свет шагает 2019"
18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим "Тропам времени", ставшим темой фестиваля в нынешнем году.
18-20 сентября в Кадриорге и Старом городе будут гореть тысячи огней, указывающие путь по магическим "Тропам времени", ставшим темой фестиваля в нынешнем году.
Фестиваль "Свет шагает" продолжает интенсивно наращивать масштабы. Нынче он опять будет проходить на двух территориях: 18-19 сентября - в парке Кадриорг и 19-20 сентября - в Старом Таллинне. Самые значительные изменения ожидают посетителей, как сообщил директор фестиваля Каспар Лоотсманн, в Старом городе, где охватываемое им пространство включит площадь Вабадузе, горку Харью, Сад датского короля, башню Кик ин де Кёк, Яановскую церковь, сквер улицы Харью и многие другие места.
С сегодняшнего дня на сайте фестиваля можно посмотреть его карты и получить предварительную информацию об инсталляцих. Карту с обозначением 42 мест световых инсталляций можно распечатать, а можно получить ее в информационных пунктах в парке Кадриорг или на площади Вабадузе. На сайте можно также ознакомиться с программой фестиваля и информацией о концертах, которые будут проходить в сквере на улице Харью.
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