На следующей неделе ожидаются перепады температуры: от -2 до +15

Воскресенье, 14.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и северный 2-8 м/с. Температура воздуха -1..-7, на побережье местами до +1°С.

Днём: Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 2-8, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Понедельник, 15.04:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-5, на побережье 0..+3°С.

Днём: Солнечно. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Вторник, 16.04:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха -3..+1, на побережье местами до +3°С.

Днём: Солнечно. Ветер северо-восточный и восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье местами 5°С.

Среда, 17.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер восточной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днём: Солнечно. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами 5..8°С.