На следующей неделе на Нарвском шоссе начнется асфальтирование

В понедельник, 2 сентября, с 19 до 23 часов асфальтирование будет осуществляться ближе к центру города, поэтому от торгового центра ”Черный лебедь” до "Русалки" движение будет организовано по принципу 2+1: две полосы в одном направлении, одна в другом.

В четверг, 5 сентября, с 22:00 реорганизация движения произойдет в районе перекрестка Нарвского шоссе и улицы Пронкси. Для движения будет открыт проезд по улице Йыэ на бульвар Мере и улицу Лоотси. С бульвара Мэре будет открыт проезд по Йыэ на перекресток с Нарвским шоссе и улицу Лоотси.

В пятницу, 6 сентября, с 10:00 до 16:00 работы будут проходить ближе к центру, поэтому от торгового центра ”Черный лебедь” до "Русалки" движение будет организовано по принципу 1+1. В вечерний час пик будет открыто по две полосы в каждом направлении.

7 и 8 сентября с 7:00 будет асфальтироваться перекресток у "Русалки". Поэтому от торгового центра ”Черный лебедь” до Вана-Пирита движение будет открыто по принципу 1+1.

В воскресенье, 8 сентября, в 22:00 из порта через перекресток Пикксильма/Рейди откроется проезд к перекрестку у "Русалки". Можно будет проехать в Ласнамяэ, Пирита и в центр.

В понедельник, 9 сентября, в промежутке между утренним и вечерним часами пик будет закрыт перекресток Уус-Садама для нанесения завершающего слоя асфальта.