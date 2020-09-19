На следующей неделе дым от лесных пожаров в США достигнет Эстонии

Текущие результаты мониторинга воздуха не выявили никаких опасных явлений в Эстонии. Данные в реальном времени по Эстонии можно посмотреть здесь.

Агентство окружающей среды Эстонии следит за прогнозами модели CAMS (Copernicus Athmosphere Monitoring Service, европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник").

Согласно текущим прогнозам, концентрация CO в эстонском воздухе может повысится к понедельнику, 21 сентября.

🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 16, 2020

"Интерффакс" пишет, что пожарная активность в США в текущем году в десятки, а то и в сотни раз превышает показатели в период 2003-2019 гг. Кроме того, выбросы углерода в результате пожаров в штатах Калифорния и Орегон в 2020 году оказались наибольшими с начала мониторинга CAMS в 2003 году.

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"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более 8 тыс. километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", — подчеркнул старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

Природные пожары охватили западное побережье США в августе, больше всего пострадали Калифорния и Орегон. Жертвами пожаров в стране стали более 30 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.