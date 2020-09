На следующей неделе дым от лесных пожаров в США достигнет Эстонии

Текущие результаты мониторинга воздуха не выявили никаких опасных явлений в Эстонии. Данные в реальном времени по Эстонии можно посмотреть здесь.

Агентство окружающей среды Эстонии следит за прогнозами модели CAMS (Copernicus Athmosphere Monitoring Service, европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник").

Согласно текущим прогнозам, концентрация CO в эстонском воздухе может повысится к понедельнику, 21 сентября.

🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl