На следующей неделе дым от лесных пожаров в США достигнет Эстонии
В прошлые выходные дым от природных пожаров, начавшихся на Западном побережье США, достиг Северной Европы, а на следующей неделе дым уже достигнет и воздуха Эстонии.
В прошлые выходные дым от природных пожаров, начавшихся на Западном побережье США, достиг Северной Европы, а на следующей неделе дым уже достигнет и воздуха Эстонии.
Текущие результаты мониторинга воздуха не выявили никаких опасных явлений в Эстонии. Данные в реальном времени по Эстонии можно посмотреть здесь.
Агентство окружающей среды Эстонии следит за прогнозами модели CAMS (Copernicus Athmosphere Monitoring Service, европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник").
Согласно текущим прогнозам, концентрация CO в эстонском воздухе может повысится к понедельнику, 21 сентября.
🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 16, 2020
Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl
"Интерффакс" пишет, что пожарная активность в США в текущем году в десятки, а то и в сотни раз превышает показатели в период 2003-2019 гг. Кроме того, выбросы углерода в результате пожаров в штатах Калифорния и Орегон в 2020 году оказались наибольшими с начала мониторинга CAMS в 2003 году.
"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более 8 тыс. километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", — подчеркнул старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.
Природные пожары охватили западное побережье США в августе, больше всего пострадали Калифорния и Орегон. Жертвами пожаров в стране стали более 30 человек, несколько десятков считаются пропавшими без вести.
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