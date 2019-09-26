На Штромке пройдет большая осенняя ярмарка

”Не упустите возможность приятно провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе, пока погода позволяет”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Ярмарка проводится в сотрудничестве с частным сектором. В продаже товары на любой вкус от более чем полусотни торговцев — картофель, мед, лук, чеснок, грибы, клюква, рыба, различные фермерские продукты в большом ассортименте.

Также на ярмарке будет продаваться одежда и обувь, также здесь можно будет основательно подготовиться к предстоящему сезону подарков. Как всегда, посетителей ярмарки будут угощать вкусной едой, а для детей будут работать различные аттракционы.

Торговцы, которые хотели бы предложить свой товар, могут послать запрос по адресу laat@domino.ee. Больше информации на странице Пыхья-Таллиннской районной управы в Фейсбуке.