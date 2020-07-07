На Штромке открылась выставка из серии Pop-up. Смотрите график новых экспозиций!

“Сотрудники Таллиннского машиностроительного завода внесли ценный вклад в развитие не только Пыхья-Таллинна, но и всего города. - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. – Кстати, в этом году отмечается 40-летие Олимпийской регаты-80, так вот в создании практически каждого таллиннского олимпийского объекта участвовали работники завода Крулли”.

Предприниматель Франц Крулль (1835–1901) открыл завод в 1865 году в Нарве, в 1875 году перевел производство в Таллинн, и с 1899 года Завод Франца Крулля располагался на участке между улицами Вольта и Копли. За свою историю Таллиннский машиностроительный завод производил оборудование для различных отраслей, в том числе для судоверфей, а также нефтяной и газовой промышленности.

Экспозиция подготовлена управой Пыхья-Таллинна и НКО “Ветераны Таллиннского машиностроительного завода”, фото предоставлены из архива Таллиннского машиностроительного завода.

Выставка возле пляжного здания Штромки будет открыта до 12 июля. “Таллиннский машиностроительный завод” - это третья выставка из серии Pop-up.

Следующие выставки Pop-up в Пыхья-Таллинне:

14.07 – 19.07 Антон Дворянинов / площадь Пельгулинна

21.07 – 26.07 Карина Ваус / парк Копли

28.07 – 02.08 Арон Урб / Коцебу 20

04.08 – 09.08 Кен Мюрк / напротив бульвара Кольде 65

11.08 – 16.08 Ирис Кивисалу / культурный центр Сальме (напротив входа)

18.08 – 23.08 Терье Антонен / парк Каламая

25.08 – 30.08 Архитектурный конкурс школьников / трамвайная остановка на бульваре Пыхья