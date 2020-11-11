11.11.2020, 13:03

На самом деле на коронавирус проводится намного больше тестов, чем отображалось в статистике. Департамент внес важные изменения

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EST
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.Foto: Andres Putting

До сегодняшнего дня Департамент здоровья предоставлял статистику заболеваемости, основываясь на результатах первичных тестов и не учитывая повторное тестирование. Таким образом, процент положительных тестов оказывался выше, чем на самом деле, пишет Eesti Päevaleht.

Официально в Эстонии проведено 283 222 теста на коронавирус. Это число отображает только количество первичных тестов. По данным же издания, всего было сделано около 400 000 тестов, а ежедневно проверяется как минимум 3000 анализов, а не около 2000, как гласит статистика.

По данным издания, система, в которую собирались данные об анализах (TEHIK — Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), учитывает на одного человека только один негативный и один положительный результат. В Эстонии есть люди, которые тестировались на коронавирус более десяти раз, но в системе у них отображается только один отрицательный и один положительный результат. Если человек ранее сдал негативный тест, то остальные его негативные тесты в статистике не отображаются, а отображается только положительный.

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Иными словами: общая картина получалась искаженной. Здесь стоит отметить, что само количество новых случаев в статистике было правильное, а вот процентное соотношение ко всем тестам — нет.

После запроса издания сегодня Департамент здоровья впервые обнародовал вместе с традиционной суточной статистикой реальное количество проведенных тестов. ”Поскольку согласно статистическому расчету человек может сдать только один негативный и один положительный первичный тест, то в сегодняшней ситуации разумно начать рассчитывать удельную долю положительных тестов исходя из общего количества сделанных тестов. В противном случае доля положительных тестов будет искусственно расти. Нововведение основано на анализе и замечаниях профессора Фишер”, — сообщили в департаменте.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 851 тест на коронавирус, из них 144, или 3%, оказались положительными. Первичных тестов было 2737, из них 132, или 4,8%, были положительными.

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