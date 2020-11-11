На самом деле на коронавирус проводится намного больше тестов, чем отображалось в статистике. Департамент внес важные изменения

Официально в Эстонии проведено 283 222 теста на коронавирус. Это число отображает только количество первичных тестов. По данным же издания, всего было сделано около 400 000 тестов, а ежедневно проверяется как минимум 3000 анализов, а не около 2000, как гласит статистика.
По данным издания, система, в которую собирались данные об анализах (TEHIK — Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus), учитывает на одного человека только один негативный и один положительный результат. В Эстонии есть люди, которые тестировались на коронавирус более десяти раз, но в системе у них отображается только один отрицательный и один положительный результат. Если человек ранее сдал негативный тест, то остальные его негативные тесты в статистике не отображаются, а отображается только положительный.
Иными словами: общая картина получалась искаженной. Здесь стоит отметить, что само количество новых случаев в статистике было правильное, а вот процентное соотношение ко всем тестам — нет.
После запроса издания сегодня Департамент здоровья впервые обнародовал вместе с традиционной суточной статистикой реальное количество проведенных тестов. ”Поскольку согласно статистическому расчету человек может сдать только один негативный и один положительный первичный тест, то в сегодняшней ситуации разумно начать рассчитывать удельную долю положительных тестов исходя из общего количества сделанных тестов. В противном случае доля положительных тестов будет искусственно расти. Нововведение основано на анализе и замечаниях профессора Фишер”, — сообщили в департаменте.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 851 тест на коронавирус, из них 144, или 3%, оказались положительными. Первичных тестов было 2737, из них 132, или 4,8%, были положительными.
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