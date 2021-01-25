На сайте фирмы быстрых кредитов обнаружена уязвимость
Департамент государственной инфосистемы (Riigi Infosüsteemi Amet — RIA) обнаружил на сайте фирмы, предлагающей так называемые быстрые кредиты, уязвимость с системе безопасности, которая давала возможность взять кредит от имени другого человека.
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