На Сааремаа решили закрыть и детские сады
Волостная управа Сааремаа приняла решение в качестве превентивной меры закрыть и все детские сады. Школы будут закрыты согласно распоряжению правительства.
Волостная управа Сааремаа приняла решение в качестве превентивной меры закрыть и все детские сады. Школы будут закрыты согласно распоряжению правительства.
На данный момент известно о 16 больных коронавирусом жителях острова, причем у 14 болезнь выявили в четверг.
Волостные власти сообщили, что кризисная комиссия активно ищет решения ситуации, когда родителям просто не с кем оставить дома детей. Выясняется, сколько таких семей, после чего будет принято какое-то решение.
Вести детей к бабушкам-дедушкам не рекомендуется, так как пожилые люди находятся в группе риска.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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