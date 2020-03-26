На Сааремаа обнаружен коронавирус у двух жителей дома престарелых

У двух жителей находящегося на Саарема дома престарелых Südamekodu проба на коронавирус оказалась положительной. Оба человека были помещены на лечение в Курессаарескую больницу в среду вечером. Их состояние стабильное, они находятся под присмотром врачей.
Департамент здоровья сообщил, что будут взяты пробы на коронавирус и жильцов дома престарелых и его сотрудников, которые имели контакт с инфицированными. Помещения дома престарелых будут продезинфицированы и передвижения по ним для жильцов временно ограничено. В доме призрения сейчас находится 40 человек.
Руководитель сааремааского Südamekodu Пирет Пихел сообщила, что когда у инфицированных брали пробы, которые позже оказались положительными, у них не было видимых симптомов болезни.
Департамент здоровья напоминает, что посещения домов призрения строго запрещены, так как они опасны для здоровья находящихся там под опекой. Запрет на посещение действует до 1 мая 2020 года.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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