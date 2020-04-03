03.04.2020, 21:55

На Сааремаа начал работу оперативный кризисный штаб Спасательного департамента

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Välihaigla ülespanek Kuressaares
Välihaigla ülespanek KuressaaresFoto: Marko Mägi

Сегодня на Сааремаа начнал работу оперативный штаб Спасательного департамента . Целью штаба является обеспечение максимальной поддержки медицинских услуг больницы Курессааре. Работой штаба руководит советник отдела подготовки к бедственным ситуациям Спасательного департамента Яко Верник, его заместителем стал доктор Эдвард Лаане.

”Спасательный департамент поддержит больницу Курессааре своими знаниями об урегулировании кризисных ситуаций. Медицинская и административная деятельность больницы будет и дальше организовываться самой больницей”, — сказал руководитель штаба Яко Верник.

”Мы уже несколько недель поддерживаем местные самоуправления через руководителей работ по чрезвычайным ситуациям. Они являются важным звеном в передаче информации и обзоре сегодняшних проблем, а также в поиске их решений. Теперь мы также поддерживаем больницу в Курессааре, организуя кризисное управление”, — сказал генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару.

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Кризисный штаб начнёт поддерживать кризисную деятельность больницы. Это значит, что штаб будет помогать разрешить кризисную ситуацию, а также поможет улучшить совместную работу между учреждениями и отдельными лицами. Главная цель — скоординировать текущие оперативные и логистические действия, дать обзор на сегодняшнюю ситуацию, а также обеспечить безопасность всех предпринимаемых действий. При этом сейчас начинается подготовка дальнейших планов и сценариев того, как действовать при обострении ситуации.

В кризисный штаб входят руководитель медицинского центра больницы Курессааре доктор Тийт Лейс, руководитель сестринского отделения Пирет Сарьяс и руководитель административно-хозяйственной части больницы Мярт Кылли, а также работники Спасательного департамента, которые предложили свою помощь.

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