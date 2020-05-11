На Сааремаа и Ыйсмяэ начинается выборочное исследование на коронавирус

С 11 мая на Сааремаа и в столичном районе Ыйсмяэ начинается выборочное исследование распространенности коронавируса с использованием теста на наличие антител, пишет rus.err.ee.
В обоих районах к участию в исследовании по принципу случайной выборки пригласят по 1080 человек, сообщила пресс-служба Тартуского университета, ученые которого проводят данное исследование.
Исследование охватит людей из всех возрастных групп, приглашать к участию в нем будут по телефону семейные врачи. Перед тестом нужно будет заполнить короткую анкету, указав, болел ли человек с марта, делали ему раньше тест на коронавирус и какой был получен результат, для теста будет анализироваться взятая на анализ кровь, чтобы установить в ней присутствие или отсутствие антител к коронавирусу.
Цель исследования — получить более точные данные о том, сколько человек в действительности заражены или переболели коронавирусной инфекцией. Присутствие антител в крови показывает, что человек переболел COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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