На рыцарском турнире в рамках Дней Старого города сразятся сотни спортсменов

”Благодаря историческому клубу Nordburg турнир завоевал международное признание и проходит уже в четвертый раз. В этом году в турнире принимают участие представители восьми стран — как женщины, так и мужчины. К нам приехали как гости из ближнего зарубежья, так и из Израиля и Великобритании”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Рыцарский турнир был открыт в 10.00 на Ратушной площади. После этого участники турнира проследовали к церкви Нигулисте, где бои будут проходить целый день до 19.00.

По словам главного организатора турнира Николая Быкова, турнир относится к контактным экстремальным видам спорта. Зрителям безопасность гарантирована. Клуб Nordburg занимается организацией средневековых боев уже шестой год.