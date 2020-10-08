На русском языке: в Доме Хопнера будут знакомить с историей Таллинна

„Таллинн никогда не будет достроен и поэтому рассказывать легенды о нем можно бесконечно, как и постоянно открывать для себя богатый на историю город с новой стороны. Особенно увлекательно делать это с опытными провожатыми — гидами, историками, сотрудниками музеев”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Лекции на русском языке будут, начиная с 15 октября, проходить каждый четверг в Доме Хопнера с началом в 18.00. Курс познакомит с историей Таллинна от Вальдемара II и Немецкого ордена и заканчивая президентом Константином Пятсом. Кроме лекций в рамках курса будут также проходить по субботам в 13.00 экскурсии. Лекции и экскурсии платные. Регистрация и дополнительная информация: romanljagu@hot.ee

”К истории Таллинна в последнее время проявляют большой интерес как эстоноязычные, так и русскоязычные и англоязычные горожане. На наши прогулки с гидами по микрорайонам в сентябре приходило очень много людей, и поэтому мы в дальнейшем продолжим и эту традицию”, — добавила старейшина района Кесклинн.