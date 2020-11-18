На русском языке! Пожилые люди до конца года смогут бесплатно консультироваться на тему кибербезопасности

В ноябре и декабре русскоязычное население может обратиться за консультацией на тему кибербезопасности на специальную инфолинию. Также Департамент дополнил сайт itvaatlik.ee русскоязычными руководствами и обучает сотрудников местных библиотек, где в любое время можно получить помощь по вопросам кибербезопасности.

«Ограничения, вызванные коронавирусом, создали ситуацию, когда общение и делопроизводство все больше происходят в интернете. К сожалению, это означает, что шансов стать жертвой мошенников стало намного больше. Наша цель – поделиться практическими советами, как защитить себя от киберопасности, а также предложить консультации для пожилых людей в библиотеках и по телефону», - сказал руководитель службы кибербезопасности RIA Лаури Аасманн.

«Нынешнее время еще больше показало, как много пожилых людей остаются одни в четырех стенах. В то же время они стали больше интересоваться новыми технологиями и их возможностями - особенно каналами общения, чтобы быть ближе к членам семьи, друзьям и информации. Поэтому необходимо повышать осведомленность пожилых на тему кибербезопасности, чтобы в онлайн-мире они получали больше пользы, нежели вреда», - сказал руководитель проектов Telia Eesti PR Карл Густав Адамсоо.

«Мы призываем всех, особенно пожилых людей, обратиться за помощью в местную библиотеку и договориться об индивидуальной консультации. Сотрудники библиотеки прошли обучение и смогут помочь по различным темам: пароли, обновления программного обеспечения, антивирусные программы и др. По срочным вопросам мы помогаем на еженедельной инфолинии», - сказала главный специалист по культурному многообразию Таллиннской центральной библиотеки Надежда Герьяк.

Поскольку распространение вируса ограничивает возможности лично прийти в библиотеку, то в ноябре и декабре открыта инфолиния на тему кибербезопасности для пожилых людей.

Поскольку распространение вируса ограничивает возможность посещения библиотек на месте, в ноябре и декабре будет открыта информационная линия по кибербезопасности для пожилых людей. Каждую среду волонтеры Telia консультируют по наиболее распространенным проблемам интернет-безопасности по телефону отдела иностранных языков Таллиннской центральной библиотеки. На горячую линию 683 0962 можно звонить в ноябре и декабре, по средам с 13 до 15 часов.