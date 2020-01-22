На Ратушной площади откроется елочный лабиринт в виде брошки

”Лабиринт из небольших елок, которые будут установлены вокруг рождественской ели на Ратушной площади, является продолжением многолетней традиции, с помощью которой мы вновь используем около 300 елок, которые украшали до этого улицы Старого города. В прошлом году на площади был открыт Солнечный лабиринт, в том году он будет напоминать по форме брошку. Надеюсь, что он будет таким же популярным, как и в прошлые годы”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Позавчера с рождественской ели на Ратушной площади были сняты украшения и начался сбор елок с улиц Старого города. Лабиринт в виде брошки будет открыт в Павлов день, который согласно народному календарю означает середину зимы и победу света над тьмой. На открытии лабиринта выступит танцевальный ансамбль „Sõleke” (Брошка).

Кроме этого, управа района Кесклинн до 24 января ждет идеи на конкурс, цель которого найти дальнейшее применение рождественской ели на Ратушной площади. Предложения можно отправлять на электронный адрес kesklinn@tallinnlv.ee.