На радость отдыхающим: на пляжах Хааберсти и возле пруда Ыйсмяэ установили туалеты

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги общественность обсуждает тему отмены требования установки туалетов на общественных пляжах, но на двух пляжах Хааберсти временные туалеты установлены. Также временный туалет установлен возле пруда Ыйсмяэ, променад и парковая зона которого стали одним из любимых мест проведения досуга.

”Прошлым летом впервые установили туалет возле пруда и обратная связь жителей была очень позитивной”, — сказал старейшина. Он добавил, что в данный момент установка туалета всё же временное решение, до тех пор, пока не станет возможным строительство постоянной постройки.

”Управа ежедневно работает во имя того, чтобы улучшить благополучие жителей и сделать район более привлекательным. Надеюсь, что недобросовестные люди не будут портить имущество и туалет простоит на пруду до осени, в таком же виде, как его и поставили”, — сказал Ханимяги и добавил, если жители района видят случаи вандализма, то об этом нужно сообщить управе или полиции.

В Хааберсти девять общественных туалетов. На пляжах туалеты простоят до конца пляжного сезона, на пруду Ыйсмяэ до октября.