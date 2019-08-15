На Пярнуском шоссе появится новая Таллиннская школа музыки и балета за 43 млн евро

В новом здании по адресу Пярнуское шоссе, 59 в Таллинне начнется обучение 1 сентября 2022 года.

”Создание этой школы планировалось уже в течение десятилетий. Мне очень приятно подтвердить, что на пути создания школы музыки и балета больше нет никаких препятствий”, — сказала министр Майлис Репс. Она добавила, что основной проект здания уже готов и сейчас ведется подготовка к объявлению тендера на строительство. К строительству здания приступят самое позднее в начале следующего года.

Таллиннская школа музыки и балета, которая будет являться одновременно и гимназией, и профессиональным училищем, будет создана при объединении Таллиннской средней музыкальной школы, Таллиннской музыкальной школы имени Георга Отса и Таллиннской балетной школы. Таллиннская школа музыки и балета сохранит и объединит в себе традиции и формы обучения всех трех школ. В ней будут обучать как классической музыке и балетному искусству, так и современной музыке и танцу. Перед школой стоит задача воспитания учеников профессиональными и востребованными музыкантами и танцовщиками мирового уровня.