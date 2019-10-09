На путь истинный: как неактивная молодежь может в Эстонии получить помощь и поддержку

Помощь молодым людям на местном уровне важна, потому что они находятся в невыгодном положении на рынке труда из-за недостатка опыта, низкого уровня образования. Система поддержки неактивной молодежи не заключается только в помощи молодым людям, потому что у молодых людей в любом случае есть возможность обратиться в местное самоуправление за помощью. Дополнительная значимость этой системы заключается в новом подходе. До появления системы поддержки неактивной молодежи не было привычным, чтобы местные самоуправления выясняли, есть ли в регионе молодые люди, которые нуждаются в помощи. Местные самоуправления всегда помогали нуждающимся в помощи людям, однако лишь тогда, когда до них доходила эта информация или нуждающийся в помощи человек напрямую к ним обращался. Вместе с системой поддержки неактивной молодежи в этом контексте происходит смена ролей, то есть местные самоуправления первыми делают шаг, таким образом показывая заботу и интерес к молодым людям.

Возможность развития сотрудничества и выявление проблемных мест в регионе

При обращении к молодому человеку важно, чтобы муниципальный чиновник имел четкий обзор услуг и возможностей, которые можно предложить молодежи. Кроме того, в рамках системы поддержки неактивной молодежи была разработана модель кейс-менеджмента, которую ежедневно дополняли практикующие кейс-менеджеры (см. здесь). Тут также важно, чтобы кейс-менеджмент не использовался в работе только с молодежью. Важно чтобы были привлечены и партнеры из системы здравоохранения, образования и правовой системы. Таким образом можно развивать сотрудничество между разными сферами для того, чтобы помочь находящимся в невыгодном положении молодым людям. Кроме того, можно получить представление о причинах неактивности молодых людей в школе или на работе. Поэтому важно спросить: как мы можем лучше работать вместе, чтобы молодые люди были вовлечены в образование и/или активны на рынке труда? Какие услуги необходимо развивать в регионе? Может быть некоторые услуги дублируют друг друга? Каких возможностей не хватает в нашем регионе?

К сожалению, возможности местных самоуправлений сильно различаются. Поэтому местное самоуправление может подать заявку на дополнительное финансирование для недостающих услуг или рабочей силы через открытый конкурс. Заявку могут подать несколько местных самоуправлений вместе для совместного предоставления услуг. Также можно, например, нанять кейс-менеджера, который ежедневно сможет помогать молодежи.

Отзывы и истории успеха

Система поддержки неактивной молодежи отличается тем, что она позволяет местным самоуправлениям самим обращаться к молодым людям при помощи разработанного ИТ-решения и предоставлять молодым людям необходимую помощь с помощью модели кейс-менеджмента. Нельзя ожидать, что все молодые люди сразу с удовольствием примут предложенную им помощь. Изначально были опасения по поводу того, что подобная система, которая вмешивается в личную жизнь, вызовет недовольства, однако обратная связь от молодежи и некоторых родителей была очень позитивной, большинство из них были благодарны этой системе. Скорее наоборот воспринимается положительно то, что местное самоуправление заинтересовано в молодежи и хочет предложить им помощь. Уже сейчас есть множество молодых людей и их родителей, которые искренне благодарны предложенной опоре, помощи и за то, что с ними связались. Таким образом, уже более полутора лет мы получаем от молодых людей обратную связь, что дает нам больше мотивации и уверенности в том, что система помощи неактивной молодежи действительно нужна:

Анна (17): ”На работе все отлично, влилась в коллектив /…/ Спасибо! Я также хотела поблагодарить тебя за то, что ты мне помогла и многим другим тоже”.

Йоэл (20): ”Я считаю, что нужно рассказывать всем молодым людям уже с основной школы, что есть такая возможность и человек, которого действительно интересует, что произойдет дальше, чтобы они не бросали школу”.

Кейс-менеджеры, которые ежедневно работают с системой поддержки неактивной молодежи, говорят, что все больше молодых людей или их близких сами обращаются к ним за помощью, потому что они слышали об этой системе или им ее посоветовали.

Местные самоуправления могут подать ходатайство через регистр данных о социальных услугах и пособиях STAR до 14 октября.

Дополнительная информация доступна на портале Tööelu.