На пруду Вяйке-Ыйсмяэ все желающие смогли поиграть в барабаны

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, несмотря на прохладную погоду в амфитеатр пришли сотни людей, которые смогли не только посмотреть представление, но и принять в нём самое непосредственное участие. ”К сожалению, в этом году нет настоящей зимней погоды. В тёмное и дождливое время хочется развеяться и надеюсь, что на празднике все смогли зарядиться энергией и общее барабанное представление помогло отогнать плохие мысли далеко и надолго”, — сказал Ханимяги.

На празднике огня не сжигали елки, по заказу управы из них сделают древесную щепу. Но всех гостей праздника ждало небольшое музыкальное и танцевальное представление, на котором выступили Эрик Кригер, Мийа Маргарета Унтера и Вийсувееретаяд. Вишенкой на торте стало барабанное и огненное представление от Пеэтера Йыгиоя, на котором сотни гостей смогли поучаствовать в совместной игре на баранах, эхо от которой разнеслось по всему Вяйке-Ыйсмяэ.

Праздник огня организовали управа Хааберсти и центр досуга Хааберсти.

