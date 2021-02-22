22.02.2021, 17:42

На прошлой неделе вакцинация вызвала три серьезных случая побочных эффектов

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine TartusFoto: Argo Ingver

На прошлой неделе в Лекарственный департамент поступили 188 сообщений о побочных реакциях на вакцину от коронавируса. Три случая были серьезными, пишет rus.err.ee.

В отношении вакцины Pfizer/BioNTech поступило 81 сообщение, в трех сообщениях была описана серьезная реакция.

В первом случае у 82-летней женщины через день после первой прививки поднялась температура, заболела голова и ухудшилось самочувствие. Женщина потеряла сознание.

Во втором случае у 37-летнего мужчины через день после второй прививки случились судороги, других побочных реакций не было.

В третьем случае у 60-летнего мужчины спустя пять дней после вакцинации возникла полинейропатия.

Сообщений о вакцине AstraZeneca на прошлой неделе было 104. Серьезных реакций не было.

В период с 27 декабря по 22 февраля было сделано 88 790 прививок от коронавируса.

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