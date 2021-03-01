На прошлой неделе вакцинация вызвала пять серьезных побочных реакций
После введения вакцины на прошлой неделе поступили сообщения о пяти серьезных побочных реакциях, три из которых были связаны с вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а два — с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась, rue.err.ee.
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