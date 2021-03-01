На прошлой неделе вакцинация вызвала пять серьезных побочных реакций

После введения вакцины на прошлой неделе поступили сообщения о пяти серьезных побочных реакциях, три из которых были связаны с вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а два — с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась, rue.err.ee.
В Эстонии на прошлой неделе было зарегистрировано в общей сложности 382 побочные реакции на вакцину Astra Zeneca, 43 — на Pfizer/BioNTech и 10 — на — вакцину Moderna.
В основном это были легкие побочные эффекты, более серьезные побочные реакции были в пяти случаях, но и там госпитализация не потребовалась.
В случае вакцины Pfizer/BioNTech это была аллергическая реакция, стрессовая реакция, психосоматическая стрессовая реакция.
В случае AstraZeneca - тошнота и периодическая рвота, обострение астмы.
За период с 27 декабря и до утра 22 февраля в Эстонии было введено 112 807 доз вакцины против COVID-19, за это время Департамент лекарственных средств получил 1209 сообщений о побочных реакциях, что есть 1% от всех сделанных вакцин.
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