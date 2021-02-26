На прошлой неделе в Таллинне были испорчены 300 доз вакцины

"При транспортировке температура должна быть от +2 до +8 градусов, но во время пребывания на место было обнаружено, что температура в ящике составляет 10 градусов", — отметил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Когда какому-то учреждению требуется получить вакцину, то фирма-партнер приезжает за вакциной в Департамент здоровья и организует доставку до медучреждения. В данном случае, партнером выступила компания Magnum Logistics, по их данным при транспортировке никаких эксцессов с их стороны не возникло.

Перевозчик называет возможной причиной нарушения температурного режима действия медиков.

Департамент здоровья проводит проверку, чтобы выяснить, что стало причиной уничтожения 300 доз вакцины. Детская больница комментировать данный инцидент отказалась.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!