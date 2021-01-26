На прошлой неделе поступило 71 сообщение о побочных эффектах вакцины от коронавируса

Большая часть жалоб поступила после введения второй дозы вакцины Pfizeri/BioNTech. Во всех жалобах сообщалось о беспокоящих, но не столь серьезных реакциях по сравнению с первой дозой.
После первой дозы вакцины побочные эффекты возникли в 28 случаях, в двух реакция была серьезной.
В одном случае возникла реакция гиперчувствительности, при которой спустя десять минут после инъекции возникла аллергическая реакция, пациент полностью выздоровел.
В другом случае у вакцинированного спустя два дня после инъекции возникли проблемы со зрением, нарушение речи, недомогание, онемение носа, носоглотки и губ, нарушение чувствительности конечностей, пациент полностью выздоровел.
Всего с начала вакцинации Департаменту лекарственных средств поступило 158 сообщений о побочных эффектах. Это составляет 0,6% от общего числа вакцинированных.
Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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