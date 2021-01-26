26.01.2021, 17:28

На прошлой неделе поступило 71 сообщение о побочных эффектах вакцины от коронавируса

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На прошлой неделе поступило 71 сообщение о побочных эффектах вакцины от коронавируса
Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе вакцинацию от коронавируса в Эстонии прошли 7488 человек, о побочных эффектах сообщили в 71 случае, что составляет 0,95% от общего числа сделавших прививку. 70 сообщений касались вакцины Pfizeri/BioNTech, одно - вакцины Moderna, пишет rus.err.

Большая часть жалоб поступила после введения второй дозы вакцины Pfizeri/BioNTech. Во всех жалобах сообщалось о беспокоящих, но не столь серьезных реакциях по сравнению с первой дозой.

После первой дозы вакцины побочные эффекты возникли в 28 случаях, в двух реакция была серьезной.

В одном случае возникла реакция гиперчувствительности, при которой спустя десять минут после инъекции возникла аллергическая реакция, пациент полностью выздоровел.

В другом случае у вакцинированного спустя два дня после инъекции возникли проблемы со зрением, нарушение речи, недомогание, онемение носа, носоглотки и губ, нарушение чувствительности конечностей, пациент полностью выздоровел.

Всего с начала вакцинации Департаменту лекарственных средств поступило 158 сообщений о побочных эффектах. Это составляет 0,6% от общего числа вакцинированных.

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