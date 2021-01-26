На прошлой неделе поступило 71 сообщение о побочных эффектах вакцины от коронавируса

Большая часть жалоб поступила после введения второй дозы вакцины Pfizeri/BioNTech. Во всех жалобах сообщалось о беспокоящих, но не столь серьезных реакциях по сравнению с первой дозой.

После первой дозы вакцины побочные эффекты возникли в 28 случаях, в двух реакция была серьезной.

В одном случае возникла реакция гиперчувствительности, при которой спустя десять минут после инъекции возникла аллергическая реакция, пациент полностью выздоровел.

В другом случае у вакцинированного спустя два дня после инъекции возникли проблемы со зрением, нарушение речи, недомогание, онемение носа, носоглотки и губ, нарушение чувствительности конечностей, пациент полностью выздоровел.

Всего с начала вакцинации Департаменту лекарственных средств поступило 158 сообщений о побочных эффектах. Это составляет 0,6% от общего числа вакцинированных.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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