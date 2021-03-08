На прошлой неделе Финляндия отправила обратно 98 эстонцев

”В период 1.03-7.03 морская погранохрана Финского залива в порту Хельсинки отправила обратно в Эстонию в общей сложности 98 человек. Критерии въезда в страну нужно выполнять. Например, справка об анализе на Covid или справка о вакцинации не дает гражданину иностранного государства права на въезд в Финляндию”, — написало ведомство в соцсетях.

Suomenlahden @Merivartiosto käännytti @PortOfHelsinki’ssä 1.3. – 7.3. (ma-pe) yhteensä 98 henkilöä takaisin 🇪🇪. Maahantulon kriteerit on täytettävä. Esim. #Covid -testitodistus tai rokotustodistus ei oikeuta ulkomaan kansalaisen maahantuloa. #rajatarkastus pic.twitter.com/Q6WGTXWZCc — Merivartiosto - SLMV (@Merivartiosto) March 8, 2021

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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