На прошлой неделе Финляндия отправила обратно 98 эстонцев

Финская погранохрана сообщила, что в период с прошлого понедельника по воскресенье отправила обратно в Эстонии 98 человек, прибывших в порт Хельсинки.
”В период 1.03-7.03 морская погранохрана Финского залива в порту Хельсинки отправила обратно в Эстонию в общей сложности 98 человек. Критерии въезда в страну нужно выполнять. Например, справка об анализе на Covid или справка о вакцинации не дает гражданину иностранного государства права на въезд в Финляндию”, — написало ведомство в соцсетях.
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