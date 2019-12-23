23.12.2019, 22:02

На пропускном пункте в Ивангороде огромная очередь в сторону России. Люди стояли больше часа

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Очередь в Ивангород
Очередь в ИвангородФото: читатель RusDelfi

Во второй половине последнего рабочего дня перед Рождеством пропускной пункт в Ивангороде не смог вовремя обслужить всех желающих попасть на территорию Российской Федерации, сообщает читатель RusDelfi.

Многие желающие пересечь границу стояли в очереди больше часа, а некоторые не попали на общественный транспорт, поскольку из-за большого скопления народа обычно лояльная к опаздывающим пассажирам очередь, отказалась кого-либо пропускать.

На фото видно, что очередь тянется от Контрольно-пропускного пункта на 60-70 метров.

Ситуация с автомобильным транспортом настолько критичной не была, информирует читатель.

RusDelfi предупреждает, если вы собираетесь во время праздничных дней посетить Россию и переходить границу пешком, заранее планируйте свое время. Также напоминаем, что в Нарве существует КПП "Нарва-2", который можно преодолевать пешком без крупногабаритных вещей.

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