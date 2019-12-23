На пропускном пункте в Ивангороде огромная очередь в сторону России. Люди стояли больше часа

Многие желающие пересечь границу стояли в очереди больше часа, а некоторые не попали на общественный транспорт, поскольку из-за большого скопления народа обычно лояльная к опаздывающим пассажирам очередь, отказалась кого-либо пропускать.

На фото видно, что очередь тянется от Контрольно-пропускного пункта на 60-70 метров.

Ситуация с автомобильным транспортом настолько критичной не была, информирует читатель.

RusDelfi предупреждает, если вы собираетесь во время праздничных дней посетить Россию и переходить границу пешком, заранее планируйте свое время. Также напоминаем, что в Нарве существует КПП "Нарва-2", который можно преодолевать пешком без крупногабаритных вещей.