На предстоящей неделе в Таллинне обсудят проблемы и риски, с которыми сталкиваются дети

На конференции будет дан обзор проведенного среди 15-16-летних школьников исследования, которое осуществил департамент социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с целевым учреждением SA Tallinna Koolitervishoid, занимающимся здоровьем школьников. Результаты исследования показывают, что у наших детей много проблем, таких как травля, семейное насилие, зависимости от различных веществ и социальных сетей и многие другие.

Выступят специалисты из университетов, министерств, Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны, Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, клинический психолог Центра детского душевного здоровья Таллиннской детской больницы и представитель центра семейных врачей.