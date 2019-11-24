24.11.2019, 13:38

На предстоящей неделе в Таллинне обсудят проблемы и риски, с которыми сталкиваются дети


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Teatejooks Tammsaare pargis-81
Teatejooks Tammsaare pargis-81Foto: Ilmar Saabas

26 ноября Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения проведет в конференц-центре гостиницы ”Виру” общегородскую конференцию ”Безопасный Таллинн Х”, которая на этот раз будет сосредоточена на темах, связанных с детьми.

На конференции будет дан обзор проведенного среди 15-16-летних школьников исследования, которое осуществил департамент социальной помощи и здравоохранения в сотрудничестве с целевым учреждением SA Tallinna Koolitervishoid, занимающимся здоровьем школьников. Результаты исследования показывают, что у наших детей много проблем, таких как травля, семейное насилие, зависимости от различных веществ и социальных сетей и многие другие.

Выступят специалисты из университетов, министерств, Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны, Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта, клинический психолог Центра детского душевного здоровья Таллиннской детской больницы и представитель центра семейных врачей.

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