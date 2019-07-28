На предстоящей неделе в Пирита и Пельгулинне начнется ремонт дорог

На улице Везивески начинается восстановительный ремонт

Помимо обновления дорожного покрытия, которое обретет ширину от двух с половиной до трех метров, улучшена будет система ливневой канализации и будет создана покрытая щебнем обочина. Обойдется это почти в 30 тысяч евро, а завершиться работы должны в сентябре.

Во время работ местным жителям доступ к домам будет обеспечиваться.

1 августа начнется реконструкция улицы Низу на участке между улицей Ристику и домом 42 по улице Сыле.

В ходе работ между улицами Ристику и Ару будет создана 6-метровой ширины проезжая часть, а на следующем участке — от улицы Ару до дома 42 по улице Сыле — пятиметровая с карманами для диагональной парковки.

Перекресток улиц Низу и Ару будет приподнят, чтобы успокоить движение, по обе стороны появится тротуар шириной в 1,75 метра, между улицей Низу и зданием школы на Сыле, 40 будет создана зелена зона с низким озеленением, выложенными бетонными плитами дорожками и местами для отдыха, появится современное уличное освещение. Реконструкции подвергнутся также водопроводные и канализационные трассы под улицей, создана будет ливневая канализация.