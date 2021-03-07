На предстоящей неделе родители-одиночки и многодетные семьи Пыхья-Таллинна получат бесплатные маски

Комплекты бесплатных масок предназначены для многодетных семей и малообеспеченных одиноких родителей, прописанных в Пыхья-Таллинне. Многодетной семьёй считается семья, в которой есть не менее трёх детей.

”То, сможем ли мы взять под контроль распространение коронавируса зависит от каждого из нас и от наших общих усилий. Мы должны сократить социальные контакты и носить маски во всех общественных местах. Поэтому мы снова предлагаем наименее защищенным жителям бесплатные маски”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. ”Избегая контактов, соблюдая дистанцию и нося маски, сдерживающие воздушно-капельную инфекцию, мы сможем облегчить высокую нагрузку врачей, сестер и санитаров”.

Выдача масок будет проходить начиная с 10 марта по рабочим дням с 10 до 16 часов в Управе Пыхья-Таллинна (Нийне, 2), в Пыхья-таллиннском социальном центре (Сыле, 61а) и в Пыхья-таллиннском молодежном центре (Копли, 98). Большие семьи получат по две коробки масок, в каждой по 50 масок. Одинокие родители получат один комплект с 50 масками.

Управа просит всех, кто придет для получения бесплатных масок, соблюдать безопасную дистанцию и пользоваться масками в помещении. Приходить просят лишь здоровых людей, не испытывающих симптомов коронавирусной инфекции и не являющимися близкоконтактными.

С начала новой недели управа начнет также распределение масок в тех квартирных товариществах, где наблюдается высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Маски будут помещаться в почтовые ящики в пачках по 10 штук по предварительной договоренности с квартирным товариществом. Кроме того, товариществам будут предложены бесплатные средства для дезинфекции поверхностей в подъездах и лифтах.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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