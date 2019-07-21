На предстоящей неделе около памятника ”Русалка” изменится организация движения

В связи с тем, что строительство улицы Рейди дошло до перекрестка около памятника ”Русалка”, утром 26 июля изменится организация движения на Нарвском шоссе на отрезке от пересечения Нарвского шоссе с улицей Пирита до магазина Comarket в Кадриорге (центр ”Черный лебедь”).
”На этом участке полосы движения будут организованы по схеме 2+1. В утренний час-пик с 07.00 до 15.00 будут открыты две полосы в сторону Кесклинна и одна полоса из центра города. В вечерний час-пик с 15.00 до 07.00 будут открыты две полосы движения из Кесклинна и одна полоса движения в центр города. Это значит, что средняя полоса будет менять направление движения в 7.00 утра и днем в 15.00”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Данная схема организации движения будет действовать с 26 июля по 3 августа.
”Просим следовать временным знакам организации движения и установленным ограничениям скорости. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание”, — добавил Свет.
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